الرئيس اللبنانى يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، السفيرة الفرنسية لدى بيروت آن غريو، التطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، إضافة إلى الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية.





وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن اللقاء شهد أيضا بحث الملف الحكومى ووجوب احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، فضلا عن التطرق إلى أهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول إلى نتائج إيجابية بشأنه. بدورها، شددت السفيرة غريو على "أهمية الإسراع فى إقرار البرلمان للقوانين اللازمة من أجل استعادة الوضعين الاقتصادى والمالى عافيتهما، إضافة إلى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات.

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