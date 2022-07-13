مقاتلات روسية تقصف ورشة لصناعة الدرون للتنظيمات الإرهابية بسوريا

جدة - نرمين السيد - قصف الطيران الحربى الروسى نقاطًا وتحصينات تحت الأرض وورشة لتصنيع الطائرات المسيرة "الدرون" للتنظيمات الإرهابية، وذلك ردًا على اعتداءاتها المتكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش السورى فى منطقة خفض التصعيد بإدلب.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطيران الحربى الروسى استهدف مواقع للمجموعات الإرهابية، ما أدى إلى تدمير عدد من التحصينات تحت الأرض بما فيها من إرهابيين وأسلحة ومعدات إضافة إلى ورشة لتصنيع طائرات مسيرة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى إدلب اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة المسلحة على القرى والبلدات الآمنة فى منطقة خفض التصعيد وجوارها فى حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز واعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية فى عدد من مناطق الشمال السورى.