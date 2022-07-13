وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطيران الحربى الروسى استهدف مواقع للمجموعات الإرهابية، ما أدى إلى تدمير عدد من التحصينات تحت الأرض بما فيها من إرهابيين وأسلحة ومعدات إضافة إلى ورشة لتصنيع طائرات مسيرة.
وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى إدلب اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة المسلحة على القرى والبلدات الآمنة فى منطقة خفض التصعيد وجوارها فى حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز واعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية فى عدد من مناطق الشمال السورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقاتلات روسية تقصف ورشة لصناعة الدرون للتنظيمات الإرهابية بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.