لبنان: سنشكو إسرائيل لمجلس الأمن حال استمرار الخروقات الجوية

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اللبنانى اليوم الأربعاء، قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازواو فى قصر بعبدا.
وأشار "عون" إلى أهمية التنسيق بين الجيش اللبنانى وقوات "اليونيفيل" لتعزيز الاستقرار فى المنطقة الجنوبية، لتفادى وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالى خلال تسيير دوريات "اليونيفيل" فى عدد من القرى فى منطقة العمليات الدولية".
وأعرب عن أمله فى ان يوافق مجلس الأمن على التمديد لـ"اليونيفيل" فى نهاية الشهر المقبل"، مقدرا "الدور الذى تلعبه القوات الدولية فى حفظ الأمن والاستقرار فى الجنوب".
بدوره، أكد لازارو التزام قيادة "اليونيفيل" مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار فى لبنان.
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