نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر من موقع الديوان الوطني onec.dz برقم التسجيل جميع الولايات الجزائرية في المقال التالي
رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر بدءت المصادر تؤكد على أنها ستكون متاحة فى منتصف شهر يوليو الحالي بعد اتمام جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك لتمكين جميع الطلاب ومعهم السادة اولياء الأمور على الدخول عليه للأجراء الاستعلامبمنتهي السهولة عن تلك النتائج التي أصبحت بشكل كبير محتلة أعلى معدل قلق وتوتر ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور
رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر
تخطط وزارة التربية الوطنية الجزائرية إعلان نتائج البكالوريا اليوم الموافق ميلادياً 13 يوليو حيث بعدما انتهت وزارة التربية الوطنية من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي انطلقت فى يوم 17 يونيو بعدما بدأ طلاب وطالبات شهادة البكالوريا اختباراتهم بداية من يوم الثاني عشر من يونيو الماضي، لتبدأ عمليات الاستعداد على بدء عمليات رفع نتائج جميع الطلاب والطالبات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فى جميع الولايات الجزائرية بعد ان يتم الاعلان عن نسب نجاح الطلاب وتكريم اوائل شهادة البكالوريا بالجزائر، وهو الامر الذي يترقب حدوثه جميع الطلاب ومعهم السادة أولياء الأمور فى كل الولايات الجزائرية
خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا
نعمل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على متابعة مواعيد إعلان نتائج البكالوريا بالجزائر ومتابعة ايضاً خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عليها، حيث أكدت المصادر الرسمية على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد اكتملت ويجري العمل حالياً على الانتهاء من عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع الديوان الوطني الرسمي حتى تكون النتائج مطروحة أمام جميع الطلاب على الشكل التالي:-
- فتح موقع نتائج البكالوريا او موقع الديوان الوطني الرسمي
- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها بعد اختيار ايقونة نتائج البكالوريا
- قم بتسجيل رقم التسجيل الخاص بك بالخانة المخصصة لها
- قم بتدوين رقم الهوية في الخانة المخصصة لها
- قم بتحديد القسم ان كان ادبي ام علمي بالايقونة المخصصة لها
- قم بالنهاية على النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج معلنة على الفور امامكم
- مع العلم على ان نتائج الباك تعلن اون لاين بعد اكتمال عمليات رفع نتائج الطلاب فى الساعات القليلة المقبلة
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