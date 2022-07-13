نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : التوتر مع السعودية لم يكن موجودا على الإطلاق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 13 يوليو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج:- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن التوتر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لم يكن موجودا على الإطلاق.

و في مقابلة شبكة بي بي سي، بثت اليوم الأحد، أشار إلى أنه وبالنسبة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة فإن العلاقة مع السعودية ممتدة وتاريخية واستراتيجية.

وعرج على زيارة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، التي كانت ودودة وطيبة ودافئة وجرى فيها استعراض أوجه العلاقة التاريخية الإيجابية وآفاق التعاون المستقبلي ولا سيما في مجال الاستثمارات بعديد القطاعات؛ ومن ضمنها: الطاقة والمياه والتكامل بين “نيوم” والعقبة.

وبالنظر إلى الاصطفافات العامة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والتهديدات منذ أكثر من خمسة عقود سنجد بأن مواقف الأردن والسعودية ومصر والإمارات تخضع بقدر كبير لذات المنظومة من التقييمات وتترجم في إطار الفعل والتعاون الثنائي مثلما تترجم في إطار ترتيبات تتجاوز دولتين إلى 3 أو 4 دول تتعاون باتجاه معين، بحسب الخصاونة الذي بين أن التوطئة الأساسية هي الاقتصاد.

وشدد على أن الأردن لم يتأخر يوما في الاستجابة لمتطلبات تتعلق بالاحتياجات الدفاعية لدول شقيقة إن تعرضت إلى تهديدات عسكرية، كما أن الدول الشقيقة لا تتأخر إلى متطلباتنا إذا ما تعرضنا إلى أي مخاطر ذات طبيعة عسكرية.