سوليفان: بايدن لا يجهز لأى مبادرات سلام جديدة فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأضاف سوليفان، أن الرئيس بايدن "شعر بالارتياح" لتجديد الاتصال بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وسيشجع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على العمل معًا نحو حل الدولتين، دون تعزيز أى خطة مُحددة تهدف إلى استئناف المفاوضات.

وأردف "سيوضح الرئيس التزامه الطويل الأمد بحل الدولتين، الذى يعتقد أنه أفضل طريق لدولة إسرائيل، ودولة فلسطينية حيث يمكن للفلسطينيين العيش بحرية وكرامة".

وأضاف "الرئيس بايدن يدرك التحديات التى كانت قائمة لسنوات عديدة فيما يتعلق بدفع عملية السلام إلى الأمام. وقد شجعته الخطوات الأخيرة، بما فى ذلك المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس الفلسطينى محمود عباس".

وأضاف "هذه خطوات يود بايدن أن يشجع كلا الجانبين على البناء عليها، لكنه لن يقدم مقترحات رسمية لبعض مبادرات السلام الجديدة. ما سيفعله هو محاولة تشجيع كلا الجانبين على إيجاد مسار حيث يقتربان خطوة بخطوة نحو رؤية تصلح للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة ككل".

وقال سوليفان إن بايدن سيتحدث مع القادة الإسرائيليين حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة فى شهر مايو الماضى فى جنين.