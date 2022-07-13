الرئيس الإسرائيلى يرحب بزيارة بايدن لـ تل أبيب

جدة - نرمين السيد - ووصف هرتصوج زيارة بايدن بالتاريخية والتى تعكس الشراكة العميقة التى تتبادلها الدولتان. وأكد أن رحلة بايدن الحالية تشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، معربا عن أمله فى أن تساعد على النهوض برؤية إقليمية من الازدهار والتكامل والسلام والأمن للمنطقة بأكملها.

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