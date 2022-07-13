نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخصاونة : منفتحون على علاقات صحية مع إيران على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 13 يوليو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن المملكة الأردنية الهاشمية لم تتعامل يوما واحدا مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمن الأردن القومي.

وأكد في مقابلة شبكة بي بي سي، بثت اليوم الأحد، أن الأردن لديه ملاحظات جوهرية وجذرية حول كيفية تعامل إيران مع بعض الملفات الإقليمية، ومع بعض أنماط وأشكال التدخلات في دول شقيقة نعتبر أن منظومة أمنها القومي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الأردني، ومن ضمنها دول الخليج العربي الشقيقة.

وشدد على أن الأردن يسعى للوصول إلى صيغة حوار مع إيران مبنية على علاقات حسن الجوار، مؤكدا الانفتاح وكغيرنا من الأشقاء على علاقة صحية للغاية مع إيران، ولكن على قاعدة الضوابط والأحكام التي قام عليها النظام الدولي المعاصر، الذي أعقب إنشاء منظمة الأمم المتحدة، والمرتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها الترابية ومبادئ حسن الجوار، التي يجب أن تحكم إطار هذه العلاقات خصوصا بين الدول المتجاورة إقليميا.

“ليس سرا بأن التموضع الإيراني بشأن الكثير من الملفات شكل تحديا لبعض الدول الشقيقة فيما يتعلق بممارسة شكل من أشكال النفوذ، الذي لم يخدم بالضرورة استقرار تلك الدول، كما شكل تهديدا لدول شقيقة أخرى، بدلالة أنه كان هناك الكثير من التصريحات العدائية الإيرانية إزاء دول الخليج العربي والتي قلت وتيرتها ونحن سعداء بذلك”، وفق الخصاونة.