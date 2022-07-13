الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل تضخم منذ 41 عاما

جدة - نرمين السيد - أظهر مؤشر أسعار المستهلك التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، بارتفاع من معدل سنوى قدره 8.6% فى الشهر السابق وأكبر نسبة منذ نوفمبر 1981.

ويتوقع الخبراء فى البيت الأبيض، أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة إلى معدلات مرتفعة للغاية، حيث يعانى الأمريكيون من زيادات كبيرة فى كُلفة الوقود والطعام.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على الديمقراطيين فى انتخابات نوفمبر، بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين كليهما.

وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت تراجعا فى أعقاب تقارير عن التضخم، وأصبح المستثمرون يشعرون بالقلق حيال المسار الاقتصادى.