عاجل- بايدن يصل إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وهبطت الطائرة الرئاسية فى مطار بن جوريون فى تل أبيب، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد.

ويزور بايدن، اليوم الأربعاء، إسرائيل فى مستهل جولة شرق أوسطية، كما سيتوجه الجمعة إلى السعودية على متن الطائرة الرئاسية إيرفورس وان.

وتهدف جولة بايدن إلى دول الشرق الأوسط إلى التشاور مع مسؤولى تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما فى ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمى، ودعم حل الدولتين.