واشنطن تبدي رغبتها في قنصلية أمريكية للفلسطينيين بالقدس الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:22 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

يأتي هذا في حين يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى المنطقة.

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “موقفنا هو أننا نريد قنصلية بالقدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة”.

وأضاف سوليفان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع أسرة الصحفية القتيلة شيرين أبو عاقلة “ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة للتمكن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر”.