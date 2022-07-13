جونسون: حزب العمال ليس لديه رؤية لقيادة الدولة

جدة - نرمين السيد - وكان حزب المحافظين البريطانى، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن 8 من نوابه سيتنافسون على مقعد رئيس الوزراء البريطانى المنتهية ولايته، بوريس جونسون، بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم.
وكانت لجنة 1922، وهى مجموعة برلمانية مؤلفة من المحافظين، ومسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، قد أنهت أمس العملية الخاصة باختيار الزعيم الجديد.
ويتحكم النواب فى عملية اختيار اثنين فى نهاية المطاف، وعندها يصبح لنحو 200 ألف عضو من حزب المحافظين حق التصويت.
يذكر أن جونسون أعلن فى الأسبوع الماضى استقالته من منصبه فى أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين فى الحكومة احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة فى مطلع سبتمبر.
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