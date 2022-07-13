حرائق الغابات تجتاح روسيا.. ومحاولات لإخماد النار

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخدمة الصحفية لمركز حرائق الغابات الجوية الروسية اليوم الأربعاء - أن رجال الإطفاء مازالوا يحاولون إخماد النار على مساحة 18913 هكتارا أخرى. وتم تسجيل أكبر منطقة حريق وعدد حرائق فى ياقوتيا، حيث اندلع 14 حريقًا على مساحة 12587 هكتارا، وشارك نحو 3248 فردًا وباستخدام 361 وحدة معدات فى أنشطة إطفاء الحرائق.

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