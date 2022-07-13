رئيس الوزراء السريلانكي يأمر الجيش والشرطة بـ«استعادة النظام»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 01:25 مساءً - أمر رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنج الجيش والشرطة بـ”اتّخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إرساء النظام”، وفق ما قال في بيان متلفز الأربعاء على إثر اقتحام محتجين مكتبه.

وقال إن المتظاهرين “يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسا بالإنابة”، مضيفا “لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة” على السلطة.

يأتي ذلك في أعقاب فرار رئيس سريلانكا من البلاد في وقت مبكر من يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من وعده بالاستقالة تحت ضغط من محتجين غاضبين من أزمة اقتصادية حادة.

لكن الحشود سرعان ما وجهت غضبها إلى رئيس الوزراء ، واقتحموا مكتبه وطالبوه بالرحيل بدوره.

وقالت القوات الجوية في بيان إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا وزوجته غادرا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية متجهة إلى جزر المالديف.

ولم يؤد ذلك الى تهدئة المحتجين في الجزيرة التي تعاني منذ شهور من كارثة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود – وهي الآن تعاني من فوضى سياسية اضافة الى ذلك.

وتظاهر الآلاف الذين مطالبين رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه بالتنحي خارج مجمع مكتبه وتسلق بعضهم الاسوار.

وقام راجاباكسا بتعيين رئيس وزرائه قائما بأعمال الرئاسة ، وفق ما ذكر رئيس البرلمان.

وأعلن رئيس الوزراء، الذي لم يتضح موقعه، حال الطوارئ على مستوى البلاد.