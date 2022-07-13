الدفاع الروسية: تدمير وإسقاط 4 مقاتلات و9 مسيرات أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 01:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط 4 مقاتلات و9 مسيرات أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إنه تم تحييد أكثر من 350 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية.

كما أطلقت القوات الجوية الروسية صواريخ على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولاييف، و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملياتية والتكتيكية.

كما تمكنت القوات الفضائية الجوية الروسية من تحييد ما يصل إلى 70 عسكريا نتيجة قصف لنقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي رقم 59 في الجزء الشرقي من مدينة نيكولاييف، كما تم تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية و10 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز 2إس1 “غفوزديكا” وأكثر من 10 وحدات من السيارات والمعدات الخاصة. وفقا لما ذكره المتحدث العسكري الروسي.