واشنطن تشيد بجهود السعودية لتحقيق السلام فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال سوليفان، إن "السعودية دعمت هدنة اليمن التى أنقذت حياة الكثيرين"، مضيفا أن تثبيت الهدنة قد يكون أحد أهم إنجازات رحلة الرئيس جو بايدن الشرق الأوسطية الحالية.

وتابع بأن استثمار السعودية فى هدنة اليمن انعكس إيجابا على ظروف المعيشة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، بذلت منذ تأسيسها جهودا كبيرة فى الوساطة بين الدول لحل النزاعات، وحرصت على دعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسى المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.