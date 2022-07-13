إجلاء أكثر من 6500 شخص بسبب حرائق الغابات فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه تم الاستعانة بنحو 600 من رجال الإطفاء، مضيفة أنه لم تقع أية إصابات حتى الآن. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد وضعت إقليم "جرندة" فى حالة الطوارئ البرتقالية بسبب موجة الحرارة ونشوب حرائق الغابات.

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