عاجل- روسيا تكشف آخر تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية من بينها مقاتلتان من طراز "سو 25" ومقاتلة "سو-24" و"ميج-29".
وأضافت أنه تم إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وبدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة فى دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوى والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".
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