حفيد مؤسس الجماعة الإرهابية متهم بالاغتصاب فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - واعترف رمضان بوجود اتصالات مع النساء، كما أكد الإدعاء أنه فى واحدة من القضايا، كانت الضحية امرأة ضعيفة تحتاج لحماية.

وكان رمضان، وهو مؤلف عدة كتب، يقوم بتدريس الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، وفى نوفمبر عام 2017، حصل على إذن بالغياب من المؤسسة البريطانية التاريخية بسبب الاتهامات التى وجهت إليه فى فرنسا والتى تمتد بين الفترة من 2009 إلى 2016.

تغريم رمضان لكشفه هوية امرأة اتهمته بالاغتصاب

وفى فبراير 2022 أكدت محكمة الاستئناف فى باريس تغريم رمضان لكشفه فى كتاب وعبر قناة تلفزة هوية إحدى النساء اللواتى اتهمنه باغتصابهن، وحكم عليه بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقى لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الإعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها فى غرفة فندق فى ليون (وسط شرق فرنسا) عام 2009.

وفى نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.

وفى كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذى صدر فى سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقى لـ"كريستيل" 84 مرة، وذكر رمضان الاسم أيضا خلال مقابلة مع قناة "بى اف ام تى فى- ار ام سى".

واتهم رمضان بانتهاك قانون 29 يوليو 1881 حول حرية الصحافة والذى يحظر "نشر معلومات تتصل بهوية ضحية اعتداء أو تحرش جنسى" من دون اتفاق مكتوب.

يذكر أن رمضان هو حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، ويتمتع رمضان (59 عاما) بشعبية لدى العديد من المسلمين الأوروبيين الشباب من أصول مهاجرة، وقد دفع من أجل نهج للإسلام يتكيف مع الحياة فى أوروبا.