العالم اليوم - رئيس وزراء سريلانكا يدعو لرد "حازم" على المتظاهرين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 يوليو 2022 01:18 مساءً - دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ، في بيان،متلفز، يوم الأربعاء، الجيش والشرطة لـ"اتّخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إرساء النظام"، إثر اقتحام محتجين مكتبه.

وقال ويكريميسنغ إن المتظاهرين "يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسا بالإنابة"، مضيفا "لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة".

واقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة مكاتب رئيس الوزراء الأربعاء، بعيد تعيينه رئيسا بالإنابة، وفق شهود عيان.

وذكر شهود عيان أن رجالا ونساء تمكنوا من اختراق العوائق العسكرية واقتحموا مكتب رئيس الحكومة ورفعوا أعلام البلاد بعدما فشل عناصر الشرطة والجيش في صدّهم على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

وهبطت في مطار ماليه، عاصمة جزر المالديف، فجر الأربعاء طائرة عسكرية سريلانكية على متنها الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي تعهّد بالاستقالة من منصبه بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأفاد مسؤول في مطار ماليه لوكالة "فرانس برس" بأن الطائرة العسكرية وهي من طراز أنتونوف-32 هبطت في المطار آتية من كولومبو وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، مشيرا إلى أنه فور نزولهم من الطائرة تم اصطحابهم، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تعرف في الحال.