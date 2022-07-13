20,000 ريال لكافة العملاء بدون موافقة الكفيل بأقساط ميسرة بدون دفع رسوم إدارية

أصبح تمويل شركة اليسر من أهم التمويلات المقدمة للأفراد في السعودية لأنه مقدم لكافة العملاء سواء سعوديين أو مقيمين بالمملكة كما وفرت الشركة جميع الخصائص والخدمات التمويلية التي يبحث عنها العديد من الراغبين في طلب التمويل الشخصي حيث وفرت لهم فرصة الحصول على التمويل بدون دفع رسوم إدارية بخلاف العديد من الشركات التمويلية الأخرى بالمملكة العربية السعودية كما وفرت لكافة العملاء الحصول على تمويل بدون موافقة الكفيل بأقساط شهرية ميسرة لمدة 36 شهر بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كشرط أساسي للحصول على للموافقة الفورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كما نجحت الشركة في السنوات الماضية في تقديم أفضل الحلول التمويلية المتاحة للأفراد والشركات داخل أراضي السعودية بموافقة من الشريعة الإسلامية.

الضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي عبر شركة اليسر

تمكنت شركة اليسر للتمويل توفير أفضل تمويل شخصي داخل أراضي السعودية حيث تقدم في الفترة الحالية التمويل الشخصي الأصغر الذي يخدم العديد من العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة بسبب توفر العديد من المزايا الهامة والمتاحة لهم عند الحصول عليه ولكن بعد تحقيق جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل التي سوف نشرحها لكم بالتفصيل لضمان الموافقة على هذا التمويل من الشركة كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 22 عام فأكثر من ذلك سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في أراضي المملكة.

الحد الأقصى للتقديم عبر الأونلاين حتى سن 60 سنه فقط لا غير بخلاف العسكرين متاح لهم التقديم حتى سن التقاعد في القطاع العسكري داخل أراضي السعودية.

التمويل الشخصي الأصغر يطلب توفير أثباث الدخل الشهري الثابت الذي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي بعد موافقة شركة اليسر للتمويل.

كذلك التمويل لكافة العملاء بشرط فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر على الأقل للموافقة على طلب التمويل الأصغر عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية.

لابد من توفير كافة الضمانات الأساسية اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر للموافقة على طلب التمويل بدون شرط موافقة الكفيل الغارم السعودي أو بدون الحاجة ضامن سعودي سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية.

المميزات والخصائص التمويلية الهامة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

سوف نوضح اليوم من خلال موقع ثقفني كافة المزايا التمويلية التي يبحث عنها العديد من الراغبين في طلب التمويل الشخصي الأصغر عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ولكن يجب قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل لابد من توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي في الشركة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة: