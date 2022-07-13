قرض آهل بدون كفيل حتى 60 ألف ريال بفترة سداد ميسرة بلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

الآن قرض آهل بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ولكن بعد توفير شرط أساسي عند التقديم الإلكتروني عليه أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في الحكومة السعودية فقط ولكن هناك الكثير من المميزات العامة لجميع الفئات الأخرى المتقدمة عند طلب منتج آهل بالمملكة العربية السعودية حيث أمتاز التمويل بعدم دفع العملاء السعوديين أي رسوم إدارية على المبلغ التمويلي الحاصل عليه من البنك كما يتم الحصول على قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين بحد أدنى للتمويل 18 ألف ريال سعودي ويتم التقديم عليه في الوقت الراهن للحصول على تمويل منتج آهل بدون فوائد إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 5 سنوات على الأكثر عن طريق بنك التنمية الاجتماعية الحاصل على موافقة من الشريعة الإسلامية في المملكة.

الضمانات اللازمة للموافقة على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

لابد من إحضار جميع الضمانات والشروط اللازمة للموافقة على طلب قرض منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ومنها أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية مع توفير الحد المسموح بيه من الدخل الشهري إيضًا توفير العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني بحد أقصى سبعون عام وغير ذلك من الشروط لضمان الحصول على الموافقة المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كالتالي:

يشترط قرض آهل أن يكون المتقدم عميل سابق لدى بنك التنمية الاجتماعية أي سبق له الحصول على تمويل شخصي من البنك مثل تمويل الأسرة أو الزواج.

كذلك قرض منتج آهل يطلب توفير العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين بحد أقصى 70 عام فقط لا غير بموافقة البنك.

تسديد جميع المستحقات والأقساط الشهرية التابعة للتمويل السابق قبل التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة.

شرط هام توفير موافقة الكفيل الغارم طبقًا لتعليمات البنك في نموذج 105 أما العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة غير مطلوب منهم ذلك الشرط.

يحتاج تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية توفير السجل الائتماني المناسب للتقديم الإلكتروني من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض آهل متاح للمواطنين السعوديين المطابق معم الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل بدون فوائد مالية أو بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي بالكامل حتى 60 ألف ريال سعودي.

مميزات قرض آهل بالمملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يوفر تمويل منتج آهل بالسعودية بدون فوائد إضافية على التمويل المناسب للعملاء السعوديين الذي قد يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كذلك بدون أشتراط دفع رسوم إدارية ولكن يتحقق ذلك بعد توفير جميع الضمانات والضوابط المطلوبة ويريد العديد من المواطنين السعوديين التعرف على كافة المزايا التمويلية المتوفرة عند طلب قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضحها كالتالي بالتفصيل: