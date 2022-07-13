أماكن بنك الراجحي فرع النساء | شروط فتح حساب داخل بنك الراجحي للنساء

أعلن بنك الراجحي السعودي عن طرح فرع بنك الراجحي فرع النساء، وذلك منذ فترة وجيزة لكي يتمكن نساء المملكة العربية السعودية من إنجاز كافة المهام والاستفادة من خدمات بنك الراجحي دون أي عناء.

بنك الراجحي فرع النساء

يجدر الإشارة إلى أن بنك الراجحي هو أحد أهم وأعرق البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقوم على تقديم العديد من الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين بالسعودية وقد تمكن مؤخرًا من فتح فرع مخصص لخدمات النساء في كافة كافة أرجاء المملكة، وذلك ما شهد تسهيل كبير على النساء في إنهاء كافة تعاملاتهم البنكية بمفردهم لأن أغلب العمالة داخل ذلك الفرع على عمالة نسائية.

وقد تمكن بنك الراجحي من طرح طريقة مبسطة لتمكين جميع النساء داخل السعودية من فتح حساب إلكترونيًا داخل بنك الراجحي وتكمن خطوات تلك الطريقة فيما يلي:

الولوج مباشرةً نحو المنصة الإلكترونية الرئيسية التابعة لبنك الراجحي السعودي.

حدد خانة الحسابات والبطاقات من داخل القائمة المنسدلة أمامك.

سوف تظهر أمامك قائمة فرعية اختر منها “الخدمات المصرفية للسيدات”.

اسرد كافة المعلومات المطلوبة كل منها في الخانة المخصصة لها من بين الخانات المطروحة داخل الصفحة.

اكتب البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ثم حدد اللقب من داخل القائمة.

حدد الدخل الشهري الخاص بالسيدة الراغبة في فتح الحساب.

اضغط فوق أيقونة ” التالي”.

ادخل جميع المعلومات المتعلقة بالوظيفة والضرائب.

اكتب كافة البيانات الخاصة بالأسرة وعنوان السكن الخاص بالسيدة.

حدد أقرب فرع من بنك الراجحي على حسب محل سكن السيدة.

انقر على تبويب “الموافقة”.

انتظر قليلًا سوف تتلقى رسالة نصية على الهاتف الجوال السابق تسجيله تحتوي على رقم فتح الحساب البنكي وهذا ما يؤكد أن العملية تمت بنجاح.

قم بزيارة فرع بنك الراجحي الذي تم تحديده لإتمام عملية التوقيع الخاص بالسيدة وإكمال جميع الإجراءات الخاصة بفتح الحساب.

أهم فروع الراجحي للنساء في المملكة

شروط فتح حساب داخل بنك الراجحي للنساء

لكن أعلن بنك الراجحي عن فرض قائمة من الشروط حال رغبت أي سيدة في فتح حساب لدى فرع بنك الراجحي للنساء، وتلك الشروط كما يلي: