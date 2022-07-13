نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري 300 ألف ريال بدون كفيل وبالتقسيط الميسر ويناسب جميع الفئات في المقال التالي
قرض 300 ألف ريال فوري بدون كفيل المقدم من قبل بنك ساب الذي يطلق عليه البنك السعودي البريطاني، حيث يوفر البنك تمويل شخصي دون ضمانات ويصل التمويل إلى 300000 ريال سعودي كحد أقصى، وتعُد هذه الخدمة بسيطة للحصول على مبالغ مالية بطريقة سريعة دون أي عوائق، بشرط توافر شروط التقديم.
قرض 300 ألف ريال فوري بدون كفيل
يقدم بنك ساب قرض متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذه خدمة تم تخصيصها لكافة الأفراد في المملكة من أصل سعودي فقط من العاملين في القطاعين سواء كان الحكومي أو الخاص، بشرط أن تكون جهة من بين الجهات المعتمدة من مصرف ساب، لا يشترط المصرف من المشترك تحويل راتب أو كفيل للحصول على تلك الخدمة، وتعتبر هذه الميزة من المميزات المهمة التي يبحث عنها الأفراد الراغبون في الحصول على قرض بشكل كثير.
شروط الحصول على تمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب
هناك العديد من الشروط التي يستوجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على ذلك القرض، وتلك الشروط جاءت متمثلة في النقاط القادمة:
- لا بد من أن يكون المشترك من أصل سعودي.
- يشترط على العميل ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يتجاوز أل 58 عامًا للقطاع الحكومي، ولكن للقطاع الخاص لا يتجاوز عمر المشترك عن أل 60 عامًا، وذلك في حالة دفع آخر دفعة في القرض.
- يلزم أن تكون جهة العمل التابع لها المستفيد معتمدة ومدة الخدمة لا تكون أقل من 6 أشهر.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمستفيد 10000 ريال سعودي.
المستندات المطلوبة للقرض
توجد عدة مستندات ووثائق يشترط على المستفيد توفيرها من أجل الحصول على هذا القرض، وتلك المستندات هي:
- يستوجب على المتقدم تقديم طلب.
- املأ البيانات الخاصة بالتمويل دون تحويل راتب أو كفيل من خلال موقع مصرف ساب الإلكتروني الرسمي.
- ينبغي على المتقدم تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتضمن بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية الصلاحية.
- يجب على المستفيد تقديم تعريف خاص بالراتب يشمل المسمى الوظيفي والدخل الشهري للمستفيد، وكذلك تاريخ الالتحاق بالوظيفة.
- من الممكن أن يتطلب سندًا وذلك لكونه قرض دون كفيل ولا ضمانات ولا تحويل راتب.
- يستطيع المستفيد الاستعلام عن القروض عن طريق التواصل مع ذلك الرقم: 8001248888.
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