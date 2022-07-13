برنامج حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة والمطلقة للاستفادة من الدعم 2022

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عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تسجيل الأرملة والمطلقة للاستفادة من الدعم الذي يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في حسابات المستحقين، وهو من البرامج الذي أتاحته حكومة خادم الحرمين الشريفين لإعانة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في المملكة.

برنامج حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل الأرملة والمطلقة

وأوضح برنامج حساب المواطن خطوات تسجيل الأرملة والمطلقة للحصول على الدعم الشهري، إذ بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن، أما في حال وجود عقد إيجار موحد سيجري التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة إلى إرفاق مستند.

وبالنسبة للمطلقة فقد أوضح البرنامج أنه بإمكانها التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي صك ولاية أو إثبات احتضان، وفي حال عدم وجود تابعين لا بُد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكيّة للسكن، أما في حال وجود عقد إيجار موحد سيجري التّحقق عبر منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

كيفية الاستفسار عن حساب المواطن

ومن الممكن الاستفسار عن حساب المواطن للحصول على الدعم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. إدخال كلمة السّر ورقم الهوية. النّقر على خيار الاستعلام عن الأهلية. كتابة رقم الهوية. إدخال الرّمز المرئي، والنقر على استعلام. ظهور مدى استحقاق الشخص لدعم حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

كما يوفر برنامج حساب المواطن خدمة الاستعلام عن البيانات أونلاين، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa .

. النقر على زر دخول.

تدوين البيانات المطلوبة، ومنها رقم الهوية واسم المستخدم.

إدراج الرمز المرئي.

النقر على زر تسجيل الدخول بعد تأكيد المعلومات.

وتحديد خدمة استعلام حساب المواطن، ليتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالحساب.

وفي نفس السياق، فإن يتم صرف دفعة حساب المواطن كل يوم 10 من الشهر الميلادي وذلك في حالة عدم وجود إجازات رسمية، بخلاف ذلك يتم تقديم الموعد أو تأخيره وفق ما يُعلنه البرنامج عبر الموقع الرسمي وقتها.