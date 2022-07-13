نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح باب التسجيل ببرنامج التدرج الوظيفي أرامكو APNE لخريجي الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو aramco عن موعد فتح باب القبول ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الأكاديمي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والذي تتبناه الشركة بهدف تأهيل الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، ويشمل البرنامج عدة مسارات وفقًا للمسار الوظيفي الذي تحتاجه ارامكو.

متى تقديم أرامكو ثانوي 2022

سيبدأ التسجيل في برنامج APNE من أرامكو يوم الاثنين 18 يوليو 2022 بداية من الساعة الثامنة صباحاً، وسيستمر التقديم على مدار 8 أيام، حيث سيتم غلق الباب الاثنين 25 يوليو 2022 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا.

وستبدأ الدراسة للطلاب المقبولين في البرنامج بداية من يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022.

مزايا برنامج التدرج بارامكو للثانوية العامة

تقوم الشركة بتوفير سكن مناسب لطلاب التدرج المهني.

كما يتم منح الطالب راتب شهري

تقديم أرامكو ثانوي 2022

يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة خلال موعد التسجيل فقط.

في محرك البحث اكتب ” ارامكو برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية” واختر الموقع من نتائج البحث.

يجب بعد تقديم الطلب حضور اختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية في مقر التدريب، والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 20 أغسطس، وهو ضروري لقبول الأوراق في البرنامج.

بعد النجاح في الاختبار سيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني عن موعد الفحص الطبي.

بعد ذلك سيتم توقيع العقد مع المقبولين، وبدأ الدراسة في الموعد المحدد.

لاحظ أن الشركة في بعض الحالات تقوم بتغيير المواعيد المقررة مسبقًا، لذلك يجب أن تراجع موقع الشركة باستمرار.

طريقة التقديم على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف من أرامكو

عند إتاحة رابط التقديم على الموقع، اضغط عليه.

سيطلب منك تسجيل مستخدم جديد.

بعد إنشاء الحساب ادخل بياناتك الشخصية بدقة.

بعد الانتهاء ستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني، فيجب عليك الذهاب لبريدك الإلكتروني وافتح الرسالة، واضغط على الرابط الموجود بداخلها لإتمام عملية التسجيل.

سيظهر تنبيه يؤكد على أهمية تجهيز الأوراق المطلوبة للقبول بالبرنامج.

بعد قراءة الرسالة اضغط على زر ” ابدأ التقديم”.

في المرحلة التالية سيكون عليك إدخال بيانات سكن.

عليك اختيار مقر التدريب ومقر الاختبار الأقرب لمنزلك.

ادخل بعد ذلك تفاصيل المؤهل العلمي بدقة.

في الخطوة التالية سيطلب منك بعض المعلومات العامة، بعد ذلك اضغط على حفظ وإرسال.

في الخانة التالية عليك إرفاق صور المستندات المطلوبة، ثم احفظ الطلب.

في الخطوة التالية قم بمراجعة بياناتك، ثم اضغط على ” إرسال الطلب”، وبذلك تكون أكملت العملية بنجاح.

الأوراق المطلوبة لتقديم أرامكو ثانوي 2022

صورة الهوية الوطنية

شهادة التخرج

سجل درجات التخرج.

يجب تجهيز تلك المستندات بصيغة pdf حتى تتمكن من رفعها على الموقع عند عملية التسجيل.

متطلبات التقديم لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف أرامكو APNE

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية وقت التقديم.

يجب أن يحصل المتقدم على معدل 75 % في الثانوية، و72% في اختبار القدرات التابع للمركز الوطني للقياس.

أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة في العام الدراسي 1439- 1440 أو بعد ذلك، ولن يقبل من تخرج قبل تلك الفترة.

مدة الدراسة في برنامج التدرج المهني للثانوية العامة أرامكو 2022

مدة الدراسة في البرنامج لخريجي الثانوية العامة عامين.

كم راتب خريج الثانوي في ارامكو

يتراوح راتب منتسبي برنامج التدرج في شركة ارامكو بالثانوية بين 3000 إلى 3500 ريال سعودي.