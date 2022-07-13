نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبوط سعر اليورو ليعادل الدولار .. لأول مرة منذ 20 عامًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد حدث هبوط كبير في سعر اليورو ليصل إلى سعر الدولار، وهذا الأمر يحدث لأول مرة منذ ما يصل إلى عشرون عامًا، والسبب في ذلك يعود إلى أزمات الطاقة في الدول الأوروبية، ويتم البحث بشكل متكرر لمعرفة مختلف التفاصيل والسبب الذي أدى إلى حدوث هذا الهبوط.

هبوط سعر اليورو

لقد أصبح سعر اليورو اليوم يصل إلى 0.999 وذلك اليوم بالتحديد في تمام الساعة 10.14 بتوقيت جرينتش مما كان سبب في إثارة الجدل، وفي الأمس لقد حدث هبوط في سعر اليورو أيضًا بنسبة 1.3% مقابل الدولار ليصبح 1.0045 دولار، وعلى الرغم من هبوطه في الأسبوع الماضي إلا أن هبوط اليورو اليوم هو أكثر مستوى لم يصل إليه منذ عام 2002.

أسباب انخفاض سعر اليورو

العديد من العوامل المختلفة التي قد ساهمت في انخفاض سعر اليورو وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها دور في زيادة أسعار جميع المستلزمات بجميع أنحاء العالم، مثل النفط والغاز وكذلك فإنها كانت سبب في زيادة أسعار الأغذية.

ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل إنه يعود إلى أن البنك المركزي لم يعمل على رفع الفائدة الخاصة به، وذلك على الرغم من التضخم الذي حدث في الفترة الأخيرة والذي لم يحدث منذ ما يزيد عن أربعون عامًا.

على الرغم من ذلك إلا أن الدولار قد تلقى دعم على أنه سوف يتم رفع الفائدة الخاصة به بسرعة وبقوة، مما كان سبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة 1.14 في مقابل مختلف العملاء ويعتبر أقوى مستوى قد وصل إليه سعر الريال منذ عام 2002.

صيانة خط أنابيب نور ستريم 1

كما تم التصريح أيضًا على أن مجموعة غازبروم لقد بدأت بالفعل أعمال الصيانة بشكل دوري، وذلك في مجموعة أنابيب نور ستريم 1 ، والذي يعتبر وسيلة لتوفير كميات كبيرة من الغاز الروسي والذي يتم توصيله إلى العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا، وتم تحديد فترة الصيانة التي سوف تصل إلى عشرة أيام.