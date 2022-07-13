اليابان تسجل أول إصابة بالسلالة الفرعية لـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء، عن مسؤولين فى مدينة "كوبه" الواقعة غربى اليابان قولهم" إن الحالة لسيدة فى الأربعينات من عمرها ثبتت إصابتها بفيروس كورونا فى 24 من شهر يونيو الماضي، مشيرين إلى أنها توجهت إلى إحدى المؤسسات الطبية عقب ظهور أعراض مثل السعال والحمى عليها".
وأشار المسؤولون إلى أنه تم إجراء تحاليل أخرى بعد ذلك ثبتت إصابتها بالسلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون".
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