سوق الطاقة العالمى يشتعل بسبب نقص المعروض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية واقعا جديدا على أسواق الطاقة العالمية، تسبب فى تعرض دول متقدمة لأزمة حقيقية بسبب نقص المتاح والمعروض، ما دفع العديد من الدول لزيادة أسعار الطاقة.





وبحسب التقارير العالمية، فأن منظومة الطاقة بأكملها تشهد حالة اضطراب منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فبراير الماضى، وفى حين أثرت المخاوف من الركود على السوق خلال الشهور الماضية، لا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، ما يحول دون حدوث انخفاض فى الأسعار. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فأن هذا الشتاء فى أوروبا سيكون شديد الصعوبة للغاية، وهذا مصدر قلق كبير، وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى.

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