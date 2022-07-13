زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

جدة - نرمين السيد - وأعلن معهد أثينا للدراسات الجيوديناميكية -حسبما نقلت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية فى موقعها الإليكترونى- أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات شمال شرق بلدة أركالوخورى فى منطقة هيراكليون وكان العمق 8 كيلومترات وقد وقع الساعة 11:19 صباحا بالتوقيت المحلى.

يشار إلى أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 5.8 درجة فى سبتمبر 2021، ما أدى إلى مقتل شخص وتدمير عدة مبان قديمة.