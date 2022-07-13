نتائج الصف التاسع بالاسم ورقم الاكتتاب 2022 شهادة التعليم الأساسي سوريا عبر moed gov sy

نتائج التاسع 2022 سوريا، حيث أن هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تهم الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، وقامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بالتأكيد على أنه لم يتم ظهور نتيجة الصف التاسع حتى الآن ولا تزال عمليات المراجعة وتصحيح الامتحانات قائمة حتى الآن لأنها تمثل أهمية كبيرة في حياة الطلاب وتحدد مصائرهم وبمجرد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات يتم رفع النتيجة على الموقع وفي المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 سوريا

للاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سورية لعام 2022م يجب أن يتبع الطالب أو المستعلم الخطوات البسيطة التالية:-

على الطالب أن يقوم أولًا بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية الإلكتروني الرسمي. http://moed.gov.sy/scientific/

بعد ذلك يقوم بتحديد الطالب المحافظة التابع لها فكل محافظات سورية متوفرة على الموقع فقط يمكنك تحديد محافظتك.

ثم يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة رقم الاكتتاب الخاص به والذي حصل عليه من المدرسة في أول يوم دراسة له.

وأخيرًا يقوم الطالب أو ولي الأمر بالنقر على أيقونة “بحث” وبعد ثواني قليلة تظهر أمامك كل البيانات والتفاصيل الخاصة بالنتيجة وذلك في حالة أن النتيجة قد ظهرت بالفعل.

نتائج التاسع في سورية 2022م

يهتم موقع وزارة التربية والتعليم في سورية باستمرار على توفير كافة البيانات والنتائج ومعلومات الطلاب وكل ما يحتاج إليه طالب بمجرد التسجيل على الموقع وإنشاء حساب عليه، وأكدت الوزارة أنه بخصوص نتائج الصف التاسع فإنه ليس هناك أي معلومات بشأن ظهور النتيجة لأنه لم يلبث الطلاب أن انتهوا من أداء اختباراتهم منذ أيام قليلة وبدأت بعدها مباشرة عمليات التصحيح، ولأن هذه المرحلة هي مرحلة من أهم مراحل التعليم بشكل عام بل وأهمهم فلا بد أن تستغرق عمليات الرصد والتصحيح بعض الوقت حيث أن أي خطأ في التصحيح قد يغير مسار حياة طالب بأكملها وبدلًا من أن يحصل على الكلية التي يستحقها يحصل على كلية أخرى، وبمجرد ظهور النتيجة ستقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك رسميًا على موقعها الإلكتروني.