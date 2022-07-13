“مختلف الولايات” onefd رابـــط مباشر استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر هو اكثر ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت من قبل الطلاب في مختلف الولايات بشكل عام، وذلك في اطار انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد والذي جاء بشكلٍ موحد لجميع الطلاب، حيث يرغب الطلاب في التعرف على النتائج والمعدلات التي قد تم الحصول عليها والخاصة بنهاية العام الدراسي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات برقم الإمتحان.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

ونجد انه هناك حالة من تأخر الإعلان عن النتيجة، وهو ما عمل على ظهور حالة من القلق شديدة، وقد نوهت الوزارة رسميا الى أن ذلك يرجع للكثير من الأسباب، ومن اهم هذه الأسباب هو بعض الإعلانات التي تروج لظهور النتيجة كذباً، وفي هذا الاطار ولكي يتم حسم تفاصيل اعلان النتائج فقد قام وزير التربية الوطنية الجزائري بالرد على كل ذلك، فقد تم توضيح أنه سوف يعمل على الإعلان عن النتيجة رسميا بعدما يتم اعتمادها، وذلك من خلال مؤتمر سوف يعقد من قبل الوزارة، كما أنه سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج البكالوريا الجزائر، على جميع الحسابات الرسمية الخاصة بالوزارة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كما نجد ان وزير التربية والتعليم الجزائري قد اوضح لجميع الطلاب واولياء الأمور بعدم الإنصات لتلك التراهات والأخبار الكاذبة، وقد اشار الى أن النتائج سوف تعلن رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

وقد نوهت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه يمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا لجميع الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية.