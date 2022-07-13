نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الباك الجزائر 2022 الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات وموعد فتح التسجيلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتد البحث الآن عن موقع نتائج الباك الجزائر 2022 الدور الأول، من قبل الآف الطلاب الذين يترقبون بفارغ الصبر فتح موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات الرسمي، من أجل الدخول عليه ومعرفة أهم النتائج في عمر الطالب الدراسي والتي عليها يتم معرفة الجامعة أو الكلية التي سيتم التحاقه بها، لذا تجد الأسر الجزائرية جميعها الآن في حالة طوارئ، انتظاراً لرفع النتيجة والاطمئنان على أبناتئهم الذين تعبوا طوال العام في المذاكرة والاجتهاد، ويترقبون لحظة الحصاد في نتيجة متميزة تتيح لهم دخول الجامعة التي يحلمون بها.

كانت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، قد سخرت كافة أمكاناتها من أجل سرعة إعلان نتائج البكالوريا 2022، لوقف حالة القلق المتزايدة لدى الطلاب من انتظار النتائج وتشير التقارير الواردة من داخل الوزارة، إلي الانتهاء من كافة مراحل التصحيح وأصبحت النتائج جاهزة اليوم لتوقيع السيد وزير التربية عليها، ثم عمل مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل نتيجة الباك 2022 من أسماء الطلاب الأوائل في كل شعبة، وكذالك إعلان نسبة النجاح العامة حتى يبدأ فتح رابط التسجيلات الجامعية 2022 أستعداداً للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2022.

موقع نتائج الباك الجزائر 2022

الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz .

. أو موقع الباك المباشر bac.onec.dz .

. الذهاب إلي قسم نتائج البكالوريا 2022 والنقر عليه للدخول.

تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب لاستعلام.

النقر على عرض النتيجة ليتم إظهارها.

رابط نتائج شهادة البكالوريا

تعتمد وزارة التربية في الجزائر على التكنولوجيا الحديثة في استخراج النتائج، لذالك قامت بإنشاء الموقع الإلكتروني الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات، وهو الرابط الرسمي المعتمد من قبل الوزارة للإستعلام عن نتيجة الباك الجزائرية 2022، ويقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى لكافة منتسبي الوزارة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، وفيما يلي أهم الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب.

موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات

أهم خدمات الموقع هو إعلان نتائج جميع المراحل التعليمية في الجزائر. يقوم الموقع بعمل الدراسات اللازمة لتقديم أفضل نظام للأمتحانات في الجزائر كل عام بهدف التطوير. توفير الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والتيسير على الطلاب في الحصول على نتائجهم إلكترونياُ. هو الموقع المنظم لعملية التسجيلات المطلوبة لدخول الامتحانات الثانوية والمتوسطة.

موعد إعلان نتائج الباك في الجزائر

لم يتبقى على رفع النتيجة سوى ساعات قليلة، كل المؤشرات تقول أنها سوف ترفع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشراً، في أحد أيام 13-15 الشهر الجاري شهر يوليو.