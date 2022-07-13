بالأرقام.. ارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب الحرب الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة إكسترا نيوز بيانا بمتوسط سعر السولار عالميا بالدولار فى الفيديو التالى.. المملكة المتحدة: 2.41 تركيا: 1.59 الولايات المتحدة: 1.51 الإمارات :1.296 روسيا: 0.95 قطر: 0.56 البحرين: 0.42 مصر: 0.358

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