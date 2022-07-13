مدمرة أمريكية تبحر فى مياه الصين الإقليمية.. وبكين ترد

جدة - نرمين السيد - وقال تيان جونلى المتحدث باسم المنطقة الجنوبية بالجيش الصينى: "اخترقت المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة (بينفولد) بشكل غير قانونى المياه الإقليمية الصينية قرب جزر باراسيل، من دون موافقة الحكومة الصينية"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل انتهاكا بشكل خطير للقانون الدولى وقواعد العلاقات الدولية".

فى المقابل، قال الجيش الأمريكى فى بيان، إن المدمرة "بينفولد" عبرت بحر الصين الجنوبى لتأكيد حرية الملاحة الدولية.

وأضاف أن "المطالبات البحرية غير المشروعة والشاملة (بالسيادة) فى بحر الصين الجنوبى تشكل تهديداً خطيراً لحرية البحار، بما فى ذلك حرية الملاحة والطيران، والتجارة الحرة"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.