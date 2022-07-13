الحرائق تدمر 1000هكتار من الغابات جنوب فرنسا

جدة - نرمين السيد - تسبب حريقان مستمران منذ ظهر أمس الثلاثاء، فى إقليم جرندة الفرنسى فى الجنوب الغربى للبلاد إلى حرق ما يقرب من 1000 هكتار من الغابات، نتيجة موجة الحر التى تجتاح فرنسا للمرة الثانية خلال شهر والتى تم إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى سبع مقاطعات فرنسية بسببها.





وقال ماتيو جومان المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ- حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء - إنه تم إرسال أكثر من 800 من رجال الإطفاء يأتى بعضهم من الأقاليم المجاورة للمساعدة فى إخماد الحريق، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى ليس هناك منازل مهددة بشكل مباشر بالكارثة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت حالة الطوارئ البرتقالية فى سبع مقاطعات فى الجنوب الغربى لفرنسا ووادى الرون السفلى بسبب موجة الحر وهى "جيروند" وإقليم "لوت وجارون" و"تارن وجارون" و"تارن" و"جارون العليا" و"الأرديش" و"دروم".

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