نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية السورية.. موقع نتائج التاسع 2022 سوريا كشـف نتائج شهادة التعليم الأساسي الشرعية سوريا في المقال التالي
مازالت عمليات البحث ترتفع في هذا التوقيت بشكلٍ ملحوظ للتعرف على نتائج الشف التاسع في سوريا هذا العام 2022، في جميع المحافظات السورية بشكل عام، وذلك لكي يتم التعرف على المعدلات التي حصل عليها الطلاب بعد انتهاء امتحانات الدور الأول بجميع المدارس بشكل عام، والتي جاءت بناء على الضوابط والجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر موقع نتائج التاسع سوريا 2022 moed.gov.sy برقم الاكتتاب الآن نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا.
نتائج الصف التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب
وقد كانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة عن انطلاق امتحانات الدورة الأولى الخاصة بالمرحلة إتمام التعليم الأساسي والمعروفة باسم الصف التاسع الأساسي، والتي جاءت يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وقد تم الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يونيو 2022، وقد اشارت الوزارة ان النتائج من المقرر ان يتم الإعلان عنها مباشرةً بعدما يتم انتهاء جميع اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب في مختلف اللجان الامتحانية المعدة من قبل وزارة التربية السورية في جميع المدن والمحافظات، فقد اشارت الوزارة إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت انطلاق مباشرة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في كافة مراكز التصحيح المعدة من قبل وزارة التربية السورية التي تم تجهيزها رسميا لاستقبال جميع مقدري الدرجات بعد انتهاء الامتحانات مباشرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد.
رابط مباشر موقع نتائج التاسع سوريا 2022 moed.gov.sy برقم الاكتتاب الآن نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم السورية اعلان نتائج طلاب الصف التاسع رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الولوج مباشرة على موقع وزارة التربية السورية.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا.
- يتم كتابة الاسم الخاص بالطالب.
- ثم يتم كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب
- ومن ثم يتم اختيار مربع النتائج الامتحانية
- ثم اختيار نتائج التعليم الأساسي
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب
- الضغط على مربع عرض النتيجة لتظهر مباشرة.
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