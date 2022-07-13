نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيلات الجامعية الجديد 2022 mesrs.dz موقع وزارة التعليم العالي تحدد مواعيد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيلات الجامعية 2022، من أهم وأشهر الكلمات البحثية اليوم عبر محرك البحث الرئيسي جوجل على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من قبل مئات الأف من الطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا 2022، ينتظر الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي الخطة الزمنية للتسجيل الجامعي 2022 وأصبح من الموضوعات التي بدأ البحث بالتزامن مع قرب إعلان نتائج شهادة البكالوريا دورة يوليو 2022، بدأ على الفوز الطلاب الناجحين في البحث عن نسب القبول في الجامعات ومقارنتها بنسب ودرجاتهم في البكالوريا، لتحديد الكليات التي تتناسب مع مجموعهم، وكانت وزارة التعليم العالي في الجزائر قد قامت بتحديث رابط التسجيل الرسمي، قبل أن يتحدد المواعيد التي سيتم فتح التسجيل أمام الطلاب لكتابة الرغبات، وكذالك تأكيد تلك الرغبات قبل إعلان النسب النهائية لدخول الجامعات الجزائرية العام القادم، ومواعيد المقابلات الشخصة في الكليات التي يتطلب دخولها إجراء مقابلات.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية أنه تسعى لوضع خريطة واضحة أمام الطلاب لتحصيل كافة المعلومات اللازمة في عملية التسجيلات الجامعية للعام الجامعي القادم 2023/2022 ووضعت تحت تصرف الطلاب ما يلي.

دليل حاملي شهادة البكالوريا الدورة الأولى للعام 2022. المنشور الوزاري رقم 3 المؤرخ 2022/07/07 الماضي والمتعلق بالتسجيل الأولى لخريجي الباك.

المرحلة الأولى للتسجيل في الجامعات الجزائرية

من المتوقع أن يتم التسجيل في المرحلة الأولى من يوم 27 الشهر الجاري شهر يوليو حتى يوم 29 من نفس الشهر، ثم تبدأ مرحلة تأكيد التسجيلات وتستمر يومين أيضاً من يوم 30 أغسطس حتى يوم 31 من نفس الشهر، ثم تبدأ مرحلة المعالجة من الأول من أغسطس حتى يوم 8 أغسطس، قبل أن تتم المرحلة النهائية وهي مرحلة النتائج وهي أخر المراحل في التسجيل للجامعة.

مرحلة المعالجة للتسجيلات الجامعية الجزائرية للعام الجديد

وفق روزنامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية المرتقبة ، لعملية تسجيل الرغبات الجامعية التي جرت في العام الماضي 2021 في عملية تأكيد الرغبات، التي تم تسجيلها يومي 28/27 من الشهر الجاري شهر يوليو على أن تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة المعالجة، والتي تنطلق في الأول من شهر أغسطس القادم وتستمر لمدة أسبوع تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس القادم، وذالك قبل إعلان النتائج النهائية.

رابط التسجيلات الجامعية 2022 الجزائر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية حددت روابط التسجيل وهو الموقع الرسمي للوزارة، الذي سيفتح أبوابه أمام الطلاب عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشراً وبالتحديد يوم 2022/07/27 الجاري، وحددت الوزارة موقع أخر تابع لها وهو موقع orientation.es.dz يمكن للطلاب الدخول عليه، والتسجيل من خلاله وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة وهي كما يلي.

رزنامة التسجيلات الجامعية المتوقعة 2022

البيان الموعد بداية التسجيلات الأولية من يوم 27 حتى يوم 29 يوليو الجاري تأكيد التسجيلات الأولية تبدأ يوم 30 يوليو حتى يوم 31 يوليو معالجة الرغبات المسجلة من الأول من أغسطس، حتى يوم 8 من نفس الشهر موعد إعلان نتائج التسجيلات مساء أخر يوم لمعالجة الرغبات يوم 8 أغسطس القادم

رابط التسجيلات الجامعية 2022 لخريجي الباك

رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية mesrs.dz. رابط orientation.es.dz.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بدأ الوزارة على الفور بعد الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا الجزائرية دورة جوان 2022، في دراسة وتحليل النتائج لبلورة النتيجة إلي نسب رياضية، وتحليل عدد الجامعات الموجودة وقدرتها الاستيعابية من الطلاب لتحديد نسب القبول لكل كلية، بناءً على نتائج هذه الدراسة حتى تقوم بتحديد الحدود الدنيا للتسجيل بكل كلية، كي يتمكن الطلاب من كتابة الرغبات بناءً على تلك النسب.

المستندات المطلوب تحضيرها للتسجيلات الجامعية

شهادة البكالوريا كشف النقاط الأصلي. شهادة التوجيه تطبع من موقع التسجيلات الجامعية. عدد 2 صورة شمسية حديثة للطالب مقاس 4*6. تسديد قيمة الدفع عن طريق البطاقة الذهبية عبر الإنترنت بقيمة 200 دج.

روزنامة التسجيلات الجامعية الجزائرية

تسعى وزارة التعليم العالي إلي وضع رزنامة للتسجيل تكون واضحة أمام الطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا، وتكون محددة المواعيد والتوقيتات، لكي يتم العمل من خلالها في التقديم للكليات الجزائرية بسهولة ويسر إلكترونياً، دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار الجامعات الجزائرية للتسجيل.

وزارة التعليم العالي

من أهم الوزارات في الحكومة الجزائرية فهي المعنية بتقديم محتوى علمي متقدم لطلاب الجامعات الجزائرية، من أجل رفع ترتيب التعليم الجامعي الجزائري بين الدول المتقدمة، وهي الوزارة المسئولة عن التسجيلات الجامعية وتحدد الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والكليات المختلفة، وفق نسبة النجاح العامة في الباك وعدد المقاعد في كل جامعة.