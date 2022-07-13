“mesrs.dz.” رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022 وزارة التعليم العالي التسجيل الأولى

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عمر شويل - جدة تترقب الطلبة في عموم الولايات الجزائرية إعلان نتائج الباك 2022، من أجل معرفة موعد فتح رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022، حتى تقوم بمعرفة الكليات المتاحة أماهم وفق الدرجات التي سيحصل عليها كل طالب، وفي مثل هذا الوقت من كل عام يكثر البحث عن التسجيلات، ومعرفة موعد التسجيلات الأولية، وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الناجحين، وهي الجهة المسئولة عن استقبال التسجيلات، وإعلان نتائج تلك التسجيلات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
تضع وزارة التعليم أمام الطلاب أكثر من دليل للاسترشاد به عند التسجيل الأولي، كما حدث في تسجيلات 2021 للجامعة مثل دليل حاملي شهادة البكالوريا الجدد، الذي يتيح للطالب التعرف على النظام الوطني للتعليم العالي، وكذالك به شرح للخطوات الواجب أتباعها في التسجيل للطلاب، إضافة إلي المنشور الوزاري الذي يحمل رقم “3” بتاريخ 2022/07/07 الموافق 1443/12/08 هجري.
رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي mesrs.dz.
- أو الدخول على رابط orientation.es.dz.
- النقر على أختيار اللغة التي ترغب التسجيل بها ثم كتابة بياناتك الشخصية.
- أنقر بعد تسجيل بياناتك على تسجيل الدخول.
- قراءة التعليمات الظاهرة في الشاشة ثم أنقر على الموافقة عليها في المربع المخصص لذالك.
- الدخول على الشعب المسموح للتسجيل بها.
- تسجيل الرغبات وفق أولوياتك ومعدل نجاحك في شهادة البكالوريا.
- ثم النقر على حفظ ليتم حفظ الرغبات المسجلة.
مراحل التسجيل في الجامعات الجزائرية
تمر عملية التسجيل في الجامعات الجزائرية بعدة مراحل نوجزها لقراء موقع ثقفني في التالي.
|التسجيلات الأولية
|يتم في هذه المرحلة بناء على نتائج الطالب في الباك تحديد المعدلات الدنيا الوطنية للمشاركة في ترتيب بعض الفروع
|مرحلة التأكيد أو إعادة التوجيه
|يتم تأكيد الرغبات التي سجلتها في التسجيل الأولي وذالك بطبع شهادة التوجيه أو إعادة التوجيه
|المرحلة الثالثة الخدمات الجامعية
|بعد الإطلاع على التوجيه الخاص بك وإن كنت ستقيم في إقامة جامعية يتوجب عليك تقديم طلب إقامة على الخط للطلبة الجامعيين.
|التسجيلات النهائية
|وهي مرحلة تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط بالمؤسسة التي تم توجيهك إليها.
|تغير التوجيهات التحويلات
|وهي تخضع لمعدل القبول والنسب الدنيا طبقاً لدليل القبول يقدم الطالب طلب تحويل مع إرفاق أسباب التحويل والمستندات المطلوبة
التسجيلات الجامعية 2022 الجزائر
سوف تعلن وزارة التعليم العالي عقب الانتهاء من رفع نتائج البكالوريا 2022، روزنامة التسجيلات والمواعيد المحددة لكطل مرحلة، من المراحل التي وضحناها في صدر المقال حتى يتمكن الطلاب من التسجيل، قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.
المستندات المطلوبة التسجيلات الجامعية
- شهادة البكالوريا وبها كشف النقاط الأصلي مختومة ومعتمدة من المدرسة.
- شهادة التوجيه وهذه يتم الحصول عليها من موقع التسجيلات الجامعية.
- تسديد رسوم التقديم المقررة من قبل وزارة التعليم العالي عن طريق البطاقة الذهبية والمقررة 200 دج.
- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.
وزارة التعليم العالي الجزائرية
هي الوزارة المعنية بالتسجيلات الجامعية وتقوم كل عام بتحديد نسب القبول الدنيا في الكليات والجامعات الوطنية الجزائرية، وفق معدل النجاح في شهادة البكالوريا وهذا العام تم استحداث كليات جديدة أمام الطلاب، وتعمل كل عام على تحديث دليل الطالب لمساعدة الطلاب في أختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعة وقدراته.
موعد التسجيل في الجامعات الجزائرية
يتم فتح التسجيل عقب إعلان نتائج البكالوريا للعام الحالي وسنوافيكم بالموعد الرسمي فور إعلانه.
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