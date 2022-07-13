“mesrs.dz.” رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022 وزارة التعليم العالي التسجيل الأولى

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عمر شويل - جدة تترقب الطلبة في عموم الولايات الجزائرية إعلان نتائج الباك 2022، من أجل معرفة موعد فتح رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022، حتى تقوم بمعرفة الكليات المتاحة أماهم وفق الدرجات التي سيحصل عليها كل طالب، وفي مثل هذا الوقت من كل عام يكثر البحث عن التسجيلات، ومعرفة موعد التسجيلات الأولية، وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الناجحين، وهي الجهة المسئولة عن استقبال التسجيلات، وإعلان نتائج تلك التسجيلات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

تضع وزارة التعليم أمام الطلاب أكثر من دليل للاسترشاد به عند التسجيل الأولي، كما حدث في تسجيلات 2021 للجامعة مثل دليل حاملي شهادة البكالوريا الجدد، الذي يتيح للطالب التعرف على النظام الوطني للتعليم العالي، وكذالك به شرح للخطوات الواجب أتباعها في التسجيل للطلاب، إضافة إلي المنشور الوزاري الذي يحمل رقم “3” بتاريخ 2022/07/07 الموافق 1443/12/08 هجري.

رابط التسجيلات الجامعية الجزائر 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي mesrs.dz. أو الدخول على رابط orientation.es.dz. النقر على أختيار اللغة التي ترغب التسجيل بها ثم كتابة بياناتك الشخصية. أنقر بعد تسجيل بياناتك على تسجيل الدخول. قراءة التعليمات الظاهرة في الشاشة ثم أنقر على الموافقة عليها في المربع المخصص لذالك. الدخول على الشعب المسموح للتسجيل بها. تسجيل الرغبات وفق أولوياتك ومعدل نجاحك في شهادة البكالوريا. ثم النقر على حفظ ليتم حفظ الرغبات المسجلة.

مراحل التسجيل في الجامعات الجزائرية

تمر عملية التسجيل في الجامعات الجزائرية بعدة مراحل نوجزها لقراء موقع ثقفني في التالي.