نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط قبول طلب الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك قبل موعد إعلان صرف راتب الضمان الاجتماعي توفر وزارة الموارد البشرية للمسجلين الجدد. خطوات الدخول عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. حتي يستفسر الفرد عن قبوله بالضمان الاجتماعي أو رفضه. كما توفر الوزارة للمستفيدين القدامي استعلام اهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443. ومعرفة استحقاق الفرد للراتب أم لا.

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

بالإضافة إلي ما سبق ذكره تعلن وزارة الموارد البشرية عن رابط الاستعلام عن أهلية الأمن المطوَّر، وهو الرابط الذي يتم من خلاله تأكيد استحقاق المعاش الشهري للمسجلين. يمكنك من خلال متابعتنا التعرف على كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور.

وقد تم تفعيل الرابط للاستعلام عن استحقاق الراتب الشهري من الضمان الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلي الرابط الرسمي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمات الضمان الاجتماعي المطور، قم بالضغط على تبويب الاستعلام عن اهلية الضمان.

سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات مثل ( رقم الهوية الوطنية/ ورقم طلب الضمان).

بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، قم بالضغط على تبويب استعلام.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وفرت وزارة الموارد البشرية للراغبين في التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي الحديث. بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب معاش الضمان، ومن ابرز الشروط التالي:

أن يكون المرشح للتسجيل للحصول على راتب المعاش سعوديًا، ويتم استثناء كلاً من (الأرملة غير السعودية/ المطلقة من أبناء سعوديين / الأيتام والمعاقين / حاملي بطاقات التنقل). أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة. أن يكون دخل العائل أقل من 1.100 ريال سعودي ودخل كل فرد من أفراد الأسرة أقل من 550 ريال سعودي. يجب استيفاء الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والصحة. ألا يكون المستفيد مقيما في ملجأ حكومي. كما يجب ألا يمتلك أصولًا عالية القيمة تمنعه من الحصول على راتب الضمان الشهري.

موعد صرف راتب الضمان شهر محرم

تعمل وزارة الموارد البشرية بشكل مستمر على دفع اجور رواتب المستفيدين من مقطوعة الضمان.

مع بداية كل شهر ومن المقرر أن يكون موعد صرف دفعة شهر محرم يوم الأحد 3 محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022.