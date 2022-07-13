بايدن يتوجه إلى إسرائيل فى مستهل جولة بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، مغادرة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الولايات المتحدة من قاعدة سانت أندرو العسكرية بولاية ماريلاند، إلى إسرائيل فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد.





ومن المقرر أن يرافق وزير الخارجية أنطونى بلينكين، الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو. وتهدف جولة بايدن إلى دول الشرق الأوسط إلى التشاور مع مسؤولى تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما فى ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمى، ودعم حل الدولتين.

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