تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن موجات كورونا، تظهر أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته"، مشيرا إلى أنه "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 556 مليونا و532 ألفا و978 إصابة.

وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و352 ألفا و920 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 88.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ673 ألفا و758 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 525 ألفا و474 وفاة.