نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودي.. متى بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العام الدراسي الجديد 1444 في الأيام الأخيرة من عيد الأضحى المبارك ازداد التساؤل على مؤشر البحث العالمي “جوجل” عن موعد بدء العام الدراسي 1444هـ، حيث أننا انتهينا من العام الدراسي 1443هـ – 2022م قبل أيام بسيطة من العيد، وموعد الدراسة هي أكثر ما يهم الطلاب وأولياء الأمور في جميع المراحل الدراسية من أول مرحلة رياض الأطفال والابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية وحتى مرحلة الجامعة وسنوضح لكم المواعيد في سطور مقالنا التالية.

موعد بدء العام الدراسي 144هـ في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد لعام 1444هـ، وأكدت أنه سيبدأ العام الدراسي الجديد من يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2022م أي الذي يوافق في التقويم الهجري يوم الأول من شهر صفر لعام 1444هـ وذلك لكل الطلاب في الفصل الدراسي الأول، بينما حددت الوزارة موعد عودة المعلمين وجميع الإداريين والعاملين في المدارس والجامعات فستبدأ عودتهم في يوم الإثنين الرابع والعشرين من شهر محرم 1444هـ أي الثاني والعشرين من أغسطس 2022م.

موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الأول 1444هـ

وكشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ – 2022م وأن ذلك سيكون ببداية العام الدراسي في يوم الأحد الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس 2022م أي الأول من شهر صفر 1444هـ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1444هـ وبذلك فإن الفصل الدراسي الأول يستغرق حوالي 13 أسبوع من الدراسة ويشمل الإجازات الرسمية المقررة في تلك الفترة وبعدها عطلة بسيطة حتى يستقبل الطلاب الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في العاشر من شهر جماد الأول 1444هـ.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد 1444هـ

وحددت وزارة التربية والتعليم السعودية وكشفت عن الإجازات الرسمية التي ستكون في العام الدراسي الجديد في جميع قطاعات التعليم الخاصة والحكومية داخل المملكة العربية السعودية وجاءت الإجازات كالآتي:-