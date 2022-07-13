الرد المؤلم.. روسيا تهدد الغرب بشأن العقوبات

جدة - نرمين السيد - وأشار مدير دائرة التعاون الاقتصادى فى الخارجية الروسية دميترى بيريتشيفسكى - إلى أن الجانب الروسى "لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته". وأضاف أن بلاده تحتفظ بالحق فى تشديد إجراءاتها الخاصة، والحكومة الروسية تدرس الخطوات فى هذا الشأن. يذكر أن الدول الغربية فرضت عدة مجموعات من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا التى انطلقت فى 24 فبراير الماضي.

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