ألمانيا تعلن موعد التوقف عن شراء النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - قال كوكيز فى مؤتمر فى سيدنى، إن "ألمانيا ستتوقف تمامًا عن شراء الفحم الروسى فى الأول من أغسطس، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسى فى 31 ديسمبر، فيما يمثل تحولاً كبيراً فى مصدر إمدادات الطاقة فى البلاد".

وأضاف أن الفحم الروسى كان يشكل فى السابق 40% من مزيج الفحم الألمانى، بينما يشكل النفط الروسى 40% من مزيج البلاد النفطى، مشيرا إلى أن ألمانيا تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعى المسال للمساعدة فى سد فجوة إمدادات الغاز.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد خفضت إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" فى منتصف يونيو الماضى، بسبب تأخير فى إصلاح توربينات الغاز، وذلك بعدما أعلنت شركة "سيمنز إنرجى" الألمانية أن أحد توربينات الغاز الذى يخضع لصيانة فى كندا لا يمكن إعادته من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.