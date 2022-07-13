نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة للهروب.. موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإسماعيلي وسموحة ، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وفي إطار لقاءات اليوم الثاني، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني يحتضن مساء الأربعاء 13 يوليو 2022 ملعب ستاد الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية المصرية، مواجهة ثأرية تمثل صراعًا خاصًا يجمع سموحة والإسماعيلي ، حيث يحتاج الموج الأزرق إلى الفوز من أجل مواصلة مقارعة الكبار على أحد المراكز الثلاث في جدول الدوري العام المصري، المؤهل للبطولات الأفريقية “دوري الأبطال والكونفدرالية”، بينما يسعى الدراويش إلى الابتعاد عن مناطق الخطر في مؤخرة الترتيب.

نستعرض خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 63 من الدوري المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات الإسماعيلي وسموحة .

مباراة الإسماعيلي وسموحة

مواجهة جديدة إذن، يترقبها عشاق ومحبي كرة القدم المصرية، يجمع القطبين الساحليين سموحة والإسماعيلي .

حيث يمثل اللقاء، فرصة لـ برازيل مصر من أجل تعويض خسارة مواجهة الدور الأول.

والتي حسمها الفريق السكندري بفوز مثير في الدقيقة 94 بنتيجة (2-1).

وهو ما يسعى سموحة لتكراره في مباراة الأربعاء.

من أجل مزاحمة الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي على المراكز الثلاث الأولى في جدول البطولة المصرية.

إليكم أولًا ترتيب الدوري المصري أثناء مباريات الجولة 24 :

كانت مواجهات الأسبوع 24 من الدوري العام المصري ، قد شهدت حسم الأبيض نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون بفوز غالٍ.

فيما خرج بيراميدز بتعادل صعب من أمام طلائع الجيش (2-2).

ونجح الأهلي في سحق فيوتشر في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة 24 برباعية نظيفة.

وهذه نتائج مباريات اليوم الأول في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري:

نادي الإسماعيلي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة والجمهور، نادي الإسماعيلي المصري.

والذي شهدت نتائجه، تحسنًا طفيفًا في الأسابيع الأخيرة.

مكنته من الخروج ولو مؤقتًا من النفق المظلم وسط ثلاثي قاع جدول ترتيب الدوري المصري .

غير أنه يحتاج إلى جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة، للدخول إلى المنطقة الدافئة في وسط الجدول.

حاليًا يحتل الدروايش المرتبة الـ15 في جدول الدوري العام ، برصيد 20 نقطة وصافي (-9) أهداف.

حيث نجح خلال 22 جولة خاضها، في الفوز بـ4 مباريات والتعادل في 8 أخرى.

بينما تجرع مرارة الخسارة في 10 لقاءات.

ويتبقى للفريق مواجهة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الـ18، من المقرر خوضها في 14 أغسطس المقبل.

وفي آخر 5 مباريات للإسماعيلي في الدوري المصري ، تمكن أبناء المدير الفني الوطني حمزة الجمل من جمع 6 نقاط.

وذلك من انتصار على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة.

وتعادلين سلبيين مع المقاولون العرب وغزل المحلة، وآخر إيجابي مع البنك الأهلي (2-2).

بينما خسر من الزمالك (1-2).

نادي سموحة

على الجهة المقابلة، يدخل نادي سموحة المصري مواجهة الأربعاء، بحثًا عن النقاط الثلاث.

والتي ستحيي آماله في المنافسة كما أسلفنا على أحد المراكز الثلاث الأولى في جدول الدوري المصري .

والتي تؤهل إلى بطولتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية الأفريقية .

الموج الأزرق يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري العام المصري .

وذلك برصيد 39 نقطة وصافي (6) أهداف.

إذ تمكن خلال 23 جولة خاضها، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 أخرى.

بينما تلقى 4 هزائم هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات لسموحة في الدوري المصري ، تمكنت كتيبة المدير الفني المحلي المجتهد عبد الحميد بسيوني من حصد 9 نقاط.

بعدما فاز على المصري البورسعيدي (2-1) والأهلي (3-2).

فيما تعادل إيجابيًا مع أندية إيسترن كومباني (2-2) وإنبي (1-1) وطلائع الجيش (3-3).

تاريخ مواجهات الإسماعيلي وسموحة

على صعيد المواجهات بين سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين العريقين 18 لقاءً.

فاز الإسماعيلي في 7 مباريات، بينما حقق سموحة الفوز في 5 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات.

وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الإسماعيلي أمام سموحة ، فقد أحرز الدراويش 28 هدفًا، بينما سجل الموج الأزرق 27 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الإسماعيلي وسموحة ، كانت فوز برازيل مصر (4-2).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الثاني بين الفريقين في الدوري المصري موسم 2011/2010 .

والذي حسم الأهلي لقبه برصيد 61 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.

ومثلت الرباعية الفوز الأكبر لـ الإسماعيلي ضد سموحة في مواجهات الناديين.

بينما كان الانتصار الأكبر لـ سموحة ضد الإسماعيلي بنتيجة (3-1).

وهو ما حدث في لقاء الذهاب من الدوري العام المصري موسم 2019/2018 .

والذي توج الشياطين الحمر به، برصيد 80 نقطة وبفارق 8 نقاط عن القلعة البيضاء.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء القوي، مساء الأربعاء، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الإسماعيلي وسموحة ، فوفق مصادر لـ”ثقفني”، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ( EFA ) عن إسناد المهمة إلى الحكم نادر قمر الدولة .

ستقوم قنوات أون تايم سبورت، والتي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بتغطية أحداث اللقاء.

وبشأن معلق مباراة الإسماعيلي وسموحة ، فبحسب متابعاتنا في “ثقفني”، سيكون المعلق الرياضي المصري أمير محروس .

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة حول كل التفاصيل والكواليس والأخبار بشأن موعد مباراة سموحة والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري العام المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات سموحة والإسماعيلي .