سجل وتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط وخطوات وآلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعام الحالي 2022م – 1443هـ، ويعمل برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر على توفير راتب شهري للأسر والفئات التي تحت مرحلة الفقر والتي تحتاج بشكل فعلي إلى مساعدة مادية ومعونة حقيقية حتى يتمكنوا من الارتقاء من مستواهم الاجتماعي ويتكيفوا مع الظروف المعيشية المحيطة بالحصول على دخل شهري ثابت وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يقوم المستفيد أو الشخص المتقدم باتباع الخطوات التالية:-

يقوم الشخص المتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور بالدخول على منصة البرنامج على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. https://hrsd.gov.sa/

يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” وبعدها يبدأ في ملء الحقول التي أمامه والتي تتمثل في اسمه رباعيًا ورقم هاتفه المحمول.

ويتبع ذلك عنوان بريد المتقدم الإلكتروني وتاريخ ميلاد المستفيد ويقوم بتحديد كلمة سر مناسبة يقوم بكتابتها وتكرارها مرة أخرى للتأكيد.

يدخل المتقدم كود التحقق الموجود أمامه في صورة على صفحة التسجيل وبشكل صحيح ثم قومي بقراءة كل شروط البرنامج والموافقة عليها.

يقر بالموافقة على الإقرار الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية ثم يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.

يقوم العاملين على البرنامج بإرسال رسالة هاتفية SMS على رقم هاتفه المحمول تحتوي على كود التحقق ويقوم بكتابته في الحقل الخاص به.

يضغط المتقدم بعدها على زر “توثيق التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد” وبعدها يقوم بتسجيل دخوله ويبدأ في الاستفادة من البرنامج والمساعدات المقدمة من خلاله.

طرق التواصل مع نظام الضمان الاجتماعي المطوّر

هناك أكثر من طريقة يمكن للعميل اتباعها حتى يتم التواصل مع أحد العاملين في نظام الضمان الاجتماعي المطوّر وتتمثل الطرق في كل مما يلي:-