نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض لأجهزة الجوال واللابتوب والشاشات من هايبر لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

لولو ماركت لديه خصومات وعروض بمناسبة عيد الأضحى وخصومات كبيره على اجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية واجهزة المطبخ والمنظفات ومنتجات العناية بالبشرة، تسوق من جميع فروع هايبر لولو وستحصل على الخصومات، هذه العروض مستمرة لمدة اربعة ايام. عروض لولو ماركت لأجهزة الجوال: داخل فروع لولو ماركت يوجد خصومات كبيره على جوالات الأيفون ومنها:

أبل ايفون13 128 جيجا بسعر 3299 بدلا من 3799 ريال

أبل ايفون 13 برو بسعة 256 جيجا بسعر 4569 بدلا من 5199 ريال

أبل ايفون13 برو ماكس اللون الاخضر بسعة 128 جيجا بسعر 4889 بدلا من 5699 ريال.

أبل ايفون13 128 جيجا بسعر 3299 بدلا من 3799 ريال أبل ايفون 13 برو بسعة 256 جيجا بسعر 4569 بدلا من 5199 ريال أبل ايفون13 برو ماكس اللون الاخضر بسعة 128 جيجا بسعر 4889 بدلا من 5699 ريال. ويجد خصومات ايضا على أبل وتش الاصدار السابع بسعر 1649 بدلا من 1849 ريال، وايضا على أبل ايربودز بسعر455 بدلا من 769 ريال. عروض اجهزة المطبخ الصغيرة: قلاية كينوود الهوائية وايضا بها فرن 11 لتر بسعر 599 بدلا من 779 ريال، ماكينة صنع القهوة فيليبس بسعر 99 بدلا من 149 ريال، فرن وميكروويف ال جي 25 لتر بسعر 599 بدلا من 799 ريال.

قلاية بدون زيت أيكون 5 لتر بسعر 199 بدلا من 399 ريال، فرن كهربائي 60 لتر بسعر 359 بدلا من 469 ريال، عجانة بخلاط 120 واط بسعر 399 بدلا من 499 ريال. التقسيط بسعر الكاش: عند شرائك منتجات بقيمة 1000 ريال او أكثر عندما تستخدم البطاقة الائتمانية يمكنك التقسيط شهريا لأكثر من ستة أشهر بدون أي رسوم. عروض الشاشات والمكانس: شاشه ال جي 55 بوصه بسعر 4599 بدلا من 10499 ريال، شاشه ال جي 75 بوصه 4 K بسعر 7199 بدلا من 16999ريال، شاشه توشيبا الترا اتش دي 55 بوصه بسعر 1999 بدلا من 2699 ريال.

مكنسة باناسونيك كهربائية بسعر 479 بدلا من 579 ريال، مكنسة فيليبس بدون كيس 1800 وات بسعر 349 بدلا من 439 ريال. عروض النوت بوك والتابلت: نوت بوك اتش بي للألعاب كور أي 5 بسعر 2799 بدلا من 2999 ريال، لينوفو تاب 8 بوصه بسعة 32 جيجا بسعر 479 بدلا من 549 ريال، أبل ايباد 9 واي فاي 10.2 بوصه بسعة 64 جيجا بسعر 1499 بدلا من 1699 ريال.

أبل ماك بوك اير الذهبي بسعة 8 جيجا بسعر 3949 بدلا من 4769 ريال، اتش بي نوت بوك 14 اس بسعر 1499 بدلا من 1699 ريال. عروض الثلاجات والبوتاجازات: ثلاجه باناسونيك 510 لتر بسعر 3799 بدلا من 5299 ريال، ثلاجه سامسونج 13.5 قدم بسعر 2899 بدلا من 3199 ريال، بوتاجاز باسيك 5 مواقد 60*80 سم بسعر 1499 بدلا من 1799 ريال. عمر شويل - جدة أقوي عروض لأجهزة الجوال واللابتوب والشاشات من هايبر لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

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