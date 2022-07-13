“إرتفاع” أسعار البنزين الجديدة في مصر في محطات الوقود بداية من اليوم 2022/07/13

أسعار البنزين الجديدة في مصر اليوم من أهم الموضوعات البحثية الآن من قبل ملايين المصريين، الذي يتابعون الأخبار المتداولة منذ عدة أيام عن اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود بصورة ربع سنوية كل 3 شهور، لتحدد الأسعار الجديدة وفق السوق العالمية وكانت كافة التكهنات تشير إلي قرب اتخاذ قرار برفع الأسعار للمواد البترولية خلال الفترة القادمة، خاصة في البنزين “80/92/95” ولكن الكثير كان يتوقع أن يتم تثبيت سعر السولار الذي له تأثير مباشر على المواطن في إرتفاع الأسعار نتيجة النقل والشحن، وهو ما جعل هناك حالة من التخوف لدى المواطن العادي ذو الدخل المنخفض الذي يستخدم المواصلات العامة، وفيما يلي الأسعار الجديدة بداية من صباح اليوم.

بنزين 80 السعر الجديد 8 جنيهات للتر بنزين أوكتين 92 9.25 جنيهاً أوكتين 95 10.75 جنيه للتر السولار 7.25 للتر سعر طن المازوت 5000 جنيه للطن

أسعار البنزين في مصر اليوم

#متحدث_مجلس_الوزراء: المشاورات مع #صندوق_النقد_الدولى مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة

المصرية الاقتصادية للمزيد | https://t.co/gEwnuH1MOB#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/vVFLzj2dcW — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) #متحدث_مجلس_الوزراء:



المشاورات مع #صندوق_النقد_الدولى مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة

المصرية الاقتصادية



للمزيد | https://t.co/gEwnuH1MOB#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/vVFLzj2dcW — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) July 8, 2022

كانت الحكومة المصرية تعمل على تثبيت أسعار السولار والكيروسين في الفترة الماضية، نظراً لتأثرية المباشر على إرتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخضار والفاكهة، ولكن تم تحريك السعر بقيمة 50 قرش للتر، نظراً لارتفاع المواد البترولية عالمياً خلال الفترة الماضية، مما يجعل الدولة تتحمل مبالغ كبيرة نتيجة دعم السولار والكيروسين، وصرح مصدر مسئول بوزارة البترول أن الدولة تدعم السولار والكيروسين بعد ألذياده الجديدة أيضاً بمبالغ كبيرة.

زيادة أسعار البنزين في مصر

كانت لجنة تحديد الأسعار قد انتهت منذ فترة من إعداد التوصية بزيادة أسعار المواد البترولية لجميع المشتقات، بما فيها السولاروالكيروسين وكانت هناك بعض الآراء في الحكومة ترغب في إرجاء الزيادة في الكيروسين والسولار، ولكن تم رفض هذا التوجه نظراً للعجز الكبير في فارق التكلفة بين القيمة الفعلية لإنتاج السولار والكيروسين، وسعر بيعهم في السوق المصري.

أسعار البنزين الجديدة في مصر يوليو 2022

الحرب الروسية الأوكرانية تضغط على أسعار الطاقة عالمياً في اتجاه الزيادة، نظراً لتوقف روسيا عن ضخ الغاز إلي أكثر من دولة أوروبية، مما دفع العديد من الدول الأوروبية عن بحث عن بدايل للطاقة الروسية، وجعل هناك طلب كبير على شراء المواد البترولية وإبرام تعاقدات مستقبلية، خاصة مع لاقتراب فصلا الشتاء الذي يجعل منن الطاقة شيء أساسي في التدفئة.