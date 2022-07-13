نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022 نتائج التاسع والإعدادية الشرعية عبر moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022، من أكثر الموضوعات بحثاً حالياً لتأخر إعلان النتائج حتي كتابة المقال، نظراً لاستمرار عمليات الرصد والتدقيق النهائي للدرجات قبل اعتماد النتائج، بالرغم من إعلان وزارة التربية عن تسريع أعمال التصحيح والرصد لتكون النتائج جاهزة قريباً، فهناك حالة من البحث مستمرة للتعرف على نتائج التاسع والإعدادية الشرعية 2022، كما يتم البحث في نفس الوقت عن نتائج البكالوريا سوريا 2022، التي تم إعلانها قبل إجازة عيد الأضحى، هذا وبدأ طلاب الصف التاسع امتحاناتهم في التاسع والعشرين من مايو الماضي، وقد تابعت الوزارة العملية الامتحانية وتنفيذ كافة الترتيبات لمنع الغش ولم تصدر شكوي خلال الامتحانات، هذا وبلغ عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي نحو 317275 طالب وطالبة الذين أدوا امتحانات نهاية العام 2022، مضاف إليهم عدد 6969 طالب وطالبة بالإعدادية الشرعية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم الرابط الرسمي لاستخراج النتائج وقت صدورها فتابعونا.

خلال ساعات سيتم تحديد موعد إعلان نتائج التاسع سوريا، حيث يعمل القائمين على التصحيح والرصد على قدم وساق.

وأشاد معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد بعودة المصححين للعمل وقطع إجازة عيد الأضحى.

وذلك خلال متابعة مراكز التصحيح والوقوف على نسبة ما تم الانتهاء منه من تصحيح المواد.

هذا وتم عمل تحديثات للرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن النتائج لتحمل عمليات البحث خلال إعلان النتيجة.

تطبيق نتائج الامتحانات سوريا

الدخول على الموقع الإلكتروني “moed.gov.sy“.

تحميل التطبيق من موقع الوزارة.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الدخول على نتائج الامتحانات.

تحديد نتائج التاسع.

كتابة رقم الاكتتاب أو الاسم.

موعد إعلان نتائج التاسع سوريا 2022

من المنتظر إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي بسوريا خلال الساعات القادمة، نظراً لانتهاء أعمال التصحيح فعلياً حسب تأكيد مصادر وزارة التربية السورية، وجاري الآن عمليات الرصد والتدقيق النهائي للدرجات لتكون جاهزة للاعتماد قريباً، ويعمل مركز الحاسب الآلي التابع للوزارة على تحميل النتائج أول بأول، على تطبيق نتائج الامتحانات الذي تم تحديثه بمعرفة الوزارة للإطلاع على النتيجة وقت توافرها بسهولة، ويتساءل أولياء الأمور عن موعد إعلان النتيجة الذي طال انتظارها ليطمئنوا على أبنائهم الذين سينتقلوا لمرحلة الثانوية، التي هي مرحلة فاصلة في حياة الطالب فهي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، وسنظل معكم نتابع حتي إعلان الوزارة عن موعد إعلان النتائج لنعلمكم به في حينه.

موقع وزارة التربية السورية

تعمل وزارة التربية السورية على توفير أفضل وأسرع الوسائل التكنولوجية، لتقديم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور وكذالك العاملين لديها، لذلك تم تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم خدمة الاستعلام عن نتائج الشهادات، بالإضافة لتحميل تطبيق النتائج بنسخته الجديدة 1.7 التي تتحمل الضغط خلال استخراج النتائج.

نتائج التاسع سوريا 2022

ينتظر ألاف الطلبة والطالبات بالصف التاسع والإعدادية الشرعية بسوريا، إعلان النتائج للعام الدراسي 2021-2022، والتي طال انتظارها بالرغم من تأكيدات مصادر بالوزارة على جاهزية النتيجة، وكان من المتوقع إعلانها قبل إجازة عيد الأضحى مع نتائج البكالوريا، ولكن تم تأجيل الإعلان حتي العودة من الإجازة، لذا من المتوقع إعلانها يوم السبت الموافق 16 تموز الجاري، وكذالك التعرف على رابط نتائج التاسع سوريا والإعدادية الشرعية 2022، وسنظل معكم نتابع أخر المستجدات حتي إعلان الوزارة رسمياً عن موعد صدور النتيجة وإعلامكم بكل جديد.

نتائج الإعدادية الشرعية 2022

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات نهاية العام 2022 بالإعدادية الشرعية 6969 طالب وطالبة.

وتم توفير 83 مركزاً بمختلف المحافظات السورية لأداء امتحاناتهم دون معوقات.

شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022

ينتظر ألاف الطلبة والطالبات بشهادة إتمام التعليم الأساسي في سوريا الدور الأول 2022.

إعلان نتائجهم ليتحدد مصيرهم في الدخول للمرحلة الثانوية سواء البكالوريا أو الثانوية المهنية.

وأعلنت وزارة التربية السورية مساء الأربعاء الموافق 6/7/2022، عن استمرار أعمال مراكز التصحيح.

وأنه تتابع أول بأول أخر التطورات بحيث يتم إعلامكم بموعد صدور النتائج في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك.

ما زلنا معكم نتابع أخر أخبار نتائج التاسع سوريا 2022، حيث من المتوقع إصدار النتائج منتصف هذا الشهر.

نظراً لانتهاء عمليات التصحيح واستمرار عمليات الرصد والتدقيق النهائي لتكون النتيجة جاهزة وقت اعتمادها.

وسنظل معكم نتابع لحين الإعلان رسمياً عن موعد صدور النتيجة.